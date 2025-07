Sara André, presidente da Casa do Povo da Fajã da Ovelha e residente na freguesia, referiu, hoje, no último episódio da 5.ª temporadas das Jornadas Madeira 2025, evento do JM e da JM FM, sentir que tem havido uma falta de investimento por parte de todas as entidades.

”Alguns trabalhos têm sido feitos. Mas toda a freguesia acabou por ficar abandonada com intervenções mínimas”, disse. Foia há 20 anos que, na Fajã da Ovelha, houve intervenção de fundos comunitários, como denunciou. “As portas estão abertas às Juntas para fazerem candidaturas”, alertou, referindo que os fundos comunitários não estão só nas mãos das Câmaras Municipais.

Sara André disse ainda que a ação da Junta de Freguesia da Fajã da Ovelha tem sido diminuta. “Nos últimos anos, a Junta passou sempre, de um ano para outro, com cerca de 40 mil euros. O que significa que não aplicou a verba”, acusou.