O presidente da Junta de Freguesia da Calheta, Antero Santana, afirmou, hoje, naquele que é o último episódio da 5.ª edição das Jornadas Madeira, evento do JM e da rádio JM FM, que no seu segundo mandato, a sua equipa realizou 420 intervenções, que tiveram a ver com a limpeza de levadas, pintura de varandas, entre outros trabalhos.

O representante deste órgão de poder local, que falava no Centro Cívico do Estreito da Calheta, onde decorre a iniciativa que pode ser acompanhada nas redes sociais do JM e no canal NaMinhaTerra TV, adiantou também que foi dado apoio às escolas. Na Cultura, houve a preocupação de recuperação de alguns fontenários.

Antero Santana destacou ainda a colocação da sinalização da freguesia. Na área Social, apontou convívios como as marchas de São João, viagens aos Açores, ao Porto Santo e apoios aos mais carenciados.

O JM percorreu, este ano, os 11 municípios da Madeira para ouvir representantes do Poder Local em eventos abertos ao público e à sua participação. Hoje, está toda a manhã no Estreito da Calheta.