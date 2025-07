Basílio Santos, munícipe do concelho da Calheta, aproveitou a oportunidade destinada a intervenção da plateia, para lamentar a ausência de alguns presidentes de Junta nas Jornadas Madeira.

Depois, disse que os 24 milhões de euros que a Autarquia da Calheta tem de Orçamento são avultados e notou a ausência de obras.

Passando a freguesias, lamentou a falta de miradouros na Ponta do Pargo, apontando, em particular, a falta de recuperação do miradouro do Farol.

Criticou o atraso do projeto cromático para o Paul do Mar e a situação de um edifício que está embargado há 30 anos.

Já no que diz respeito ao Jardim do Mar, referiu as dificuldades gritantes na falta de estacionamentos. Criticou a ideia de “transformar” a freguesia num estaleiro, quando há uma intenção “de abrir veredas para construir casas”.

O Estreito da Calheta, onde decorrem as Jornadas, não tem qualquer atração turística, segundo este munícipe.

Já a Calheta, mais concretamente a marginal, não tem contemplado nem um cêntimo para a escarpa.

No Arco da Calheta, o saneamento básico é o que mais preocupa. Mas o munícipe aponta ainda a falta de estacionamentos.

Em resumo, lamentou a falta de caminhos rurais em todo o concelho.