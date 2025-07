Sara André, que quis falar na qualidade de cidadã da Fajã da Ovelha e candidata à Junta de Freguesia, aproveitou a fase final das Jornadas Madeira 2025, para lançar críticas ao órgão de poder local ao qual é concorrente. E questionou Gabriel Neto sobre o que falha na Fajã da Ovelha, uma vez que aquela Junta não faz nada em prol da freguesia, ao contrário do que “acontece noutras freguesias, inclusive naquela em que preside um homem eleito pelo CDS [Paulo Rodrigues]”.

Sara André quis saber qual tem sido o papel da Junta na Câmara Municipal. Perguntou também a Carlos Teles sobre se o apoio é igual para todas as freguesias. Este referiu que a Autarquia apoia as Juntas nos 50% relativamente à verba que têm direito ao nível do Reequilíbrio Financeiro.