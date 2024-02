O médico veterinário João Teixeira defendeu esta tarde a criação de uma carreira especial de Médico Veterinário na RAM e a ocupação do cargo de Médico Veterinário Municipal, em todos os municípios, conforme está consagrado na lei.

Ao tomar posse na liderança da Delegação Regional da Ordem dos Médicos Veterinários, começou por destacar a adesão ao ato eleitoral - 81% - facto que considera um sinal de vitalidade e de vontade de uma Ordem presente, ativa e interventiva.

No mandato que agora inicia, espera reverter a desmotivação e o desgaste que têm levado ao abandono da profissão e, entre outros objetivos enunciados, afirmou que quer contribuir para os diplomas legislativos e projetos e com projetos relativos às atribuições dos médicos veterinários.

“Verifica-se com agrado, uma vontade política e social pelo bem-estar animal e uma preocupação crescente por temas como a saúde pública e a saúde alimentar”, afirmou.

Perante Rafaela Fernandes, que marcou presença na cerimónia acompanhada do diretor regional da Agricultura, Marco Caldeira, João Teixeira manifestou-se também satisfeito pela publicação, há dois dias, no JORAM, do decreto regulamentar regional que aprova a orgânica da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, no qual está prevista a Direção Regional de Veterinária e Bem-estar Animal.

Realizar o Congresso Regional dos Médicos Veterinários é outro dos objetivos do mandato, adiantou.