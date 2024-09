João Cunha e Silva lidera Estrutura de Missão para os 50 anos da Autonomia

O ex-vice-presidente da Assembleia e do Governo Regional acaba de ser indicado para presidir à ‘Estrutura de Missão para as Comemorações do quinquagésimo aniversário da Autonomia da Região Autónoma da Madeira’.

Na verdade, a nomeação terá ocorrido em Conselho de Governo da passada semana, mas só hoje foi tornada pública, sabe o JM.

A decisão é assumida através de uma resolução da Presidência do Governo Regional que mandata o secretário da Educação, Jorge Carvalho, para em nome da Região, “promover a criação” dessa Estrutura de Missão.

Adianta a mesma resolução que esse organismo a criar para assinalar os 50 anos da Autonomia da Madeira será presidido por João Carlos Cunha e Silva.

Todo o texto da Resolução da Quinta Vigia faz o enquadramento do organismo criado com o fim de assinalar a data, mas também projetar a autonomia para o futuro. Ou seja, mais do que uma forma de celebrar meio século de autonomia, a Estrutura de Missão liderada por Cunha e Silva vai também criar condições de reflexão sobre o processo autonómico, tanto o que está consolidado, como o que falta concretizar.