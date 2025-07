João Calaça tomou, hoje, posse como presidente da JSD Machico. Ocasião que sinalizou como o arranque de uma nova fase para a juventude social-democrata do concelho.

Num evento que reuniu dirigentes do PSD e da JSD Madeira, o novo líder sublinhou a urgência de devolver aos jovens de Machico um espaço próprio para intervir e influenciar o futuro da sua terra.

A nova equipa, que agora entra em funções, é, segundo Calaça, “dedicada, competente e com vontade de fazer diferente”. Para o presidente, a missão é dupla: afirmar a JSD como um espaço de formação e debate, mas também como uma voz ativa junto do partido e das instituições locais. “Estamos aqui para fazer a diferença — não apenas para estar presentes. A juventude de Machico merece mais, e nós estamos prontos para trabalhar por esse mais”, afirmou o novo presidente da JSD Machico.

Luís Ferreira, candidato do PSD à Câmara Municipal de Machico, destacou o papel fundamental da juventude nesta nova etapa. “Foram os jovens que mais se disponibilizaram para integrar as equipas e trabalhar por este projeto — e isso diz muito sobre a sua vontade de mudar Machico.” Aproveitou ainda para apontar críticas à governação socialista: “Depois de 12 anos de domínio do Partido Socialista, Machico está praticamente igual. Nada foi feito. Não se criaram empregos, não se tornou o concelho mais atrativo, nem se deram condições reais para fixar quem cá vive. Isso tem de mudar.”

Presente na cerimónia, o presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, não poupou nas palavras ao contextualizar os desafios que se impõem. “Vivemos tempos difíceis. Não podemos ser hipócritas — o último ano e meio foi particularmente duro para o partido e para as suas estruturas. Mas agora é tempo de avançar”, afirmou. Para Melim, o grande desafio de João Calaça será responder às necessidades reais dos jovens, ao mesmo tempo que assume um papel ativo na transformação política que o PSD precisa de fazer para reconquistar a confiança dos cidadãos.