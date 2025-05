João Bosco, presidente da Assembleia Municipal de Machico, afirmou, durante a sessão solene do Dia do Concelho, que “Machico pode estar orgulhoso da sua assembleia municipal”. Num discurso marcado por emoção e gratidão, sublinhou: “Este balanço não é um adeus, é um abraço e um obrigado a cada um de vós.”

Dirigindo-se a Jorge Carvalho, secretário regional da Educação e também natural de Machico, João Bosco apelou a uma maior celeridade e equidade na distribuição dos recursos regionais. “Somos gente de bem e merecedores de confiança. Por isso, junto do presidente do Governo Regional, faça chegar que nós também somos gente honrada.”

O presidente destacou ainda o trabalho realizado pela Assembleia Municipal ao longo do mandato. “Sempre trabalhámos com rigor e transparência. Todos foram e são tratados por iguais, independentemente das forças políticas a que pertencem.” Realçou ainda o espírito democrático da casa, lembrando que todos os grupos municipais têm a oportunidade de tomar a palavra nas sessões solenes, e valorizou a relação de proximidade com a Câmara Municipal.

Na sua intervenção, João Bosco defendeu a importância de envolver as novas gerações na vida política:. Nesse sentido, destacou com orgulho os resultados do Parlamento Jovem Municipal, iniciativa que considerou um sucesso.

O autarca fez também questão de assinalar o orgulho coletivo no percurso do cardeal José Tolentino Mendonça, natural de Machico, cujo nome tem sido apontado como possível futuro Papa. “Queremos um Papa machiquense, madeirense e português”, rematou.

A terminar, dirigiu uma palavra especial aos ex-combatentes, pedindo à sala uma calorosa ovação em sua honra.