O deputado do CDS-PP na Assembleia da República, João Pinho de Almeida, fala a uma plateia repleta de centristas e começou por trazer uma palavra de felicitação do líder Nuno Melo, que assegura a “confiança” neste novo ciclo, extensível ao líder eleito, José Manuel Rodrigues.

“Gratidão, esperança e confiança”, foram as três palavras que João Pinho de Almeida aqui quis transmitir, referindo que “na Região houve sempre uma capacidade de resistir e construir partido ao serviço das nossas causas e ao serviço da Região”.

João Pinho de Almeida deixou, ademais, uma palavra de gratidão ao presidente cessante, Rui Barreto, e identificou o compromisso do CDS-PP Madeira nos “momentos de dificuldade”, referindo-se à circunstância de o partido ter estado fora do parlamento nacional durante dois anos.

Falou ainda no papel do partido “como partido fundador do sistema democrático português” e disse que nunca hesitaram em matéria de aprofundamento da Autonomia, prometendo que o CDS-PP, na República, empenhar-se-á na defesa das causas dos madeirenses, designadamente com dossiês pendentes.

Enfatizou a confiança plena na liderança de José Manuel Rodrigues e deixou um recado ao eleitorado, explicando que o voto “seguro”, com “uma governação estável” para a Região é no CDS-PP.

Decorre o 19.º Congresso Regional do CDS-PP, a ter lugar no hotel VidaMar, no Funchal.