Segundo o dirigente do CDISA, Manuel Gonçalves Neto, antigamente dizia-se que “a lua era amiga das ceifeiras e que o sol era amigo dos malhadores”, pelo que “as atividades da ceifa e as atividades da malha, para serem bem-sucedidas, requerem condições atmosféricas diferentes”.

‘Ceifar à Lua, Malhar ao Sol’, uma organização do Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal (CDISA), reúne, por esta hora, cerca de 40 pessoas, entre as quais dois malhadores e oito ceifeiras.

Decorre, neste momento, na Quinta Leonor, no Jardim da Serra, uma iniciativa etnográfica alusiva ao cultivo do trigo.

Este reviver da tradição estende-se até às 22 horas e tem como objetivo recordar que “as ceifeiras escolhiam o início da manhã ou as noites em fase de lua cheia para ceifar os cereais. O tempo fresco facilitava o trabalho, fazia com que a palha não se quebrasse e evitava que as espigas se desfizessem. Por outro lado, os malhadores não tinham alternativa ao tempo quente: a malha (debulha) dos cereais tinha de acontecer em pleno dia, quando as temperaturas estavam mais elevadas. Na eira, a cada pancada do mangual, os grãos dos cereais saltavam facilmente das espigas, compensando o esforço dos malhadores”, explica o responsável pela organização.