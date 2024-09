Perante a proposta apresentada, esta manhã, na Assembleia Legislativa Regional pelo partido PAN, o PPM Madeira advoga que “jamais as escolas publicas se devem vergar a um idealismo de géneros”.

“Se queremos escolas mais inclusivas, então o PPM Madeira propõe medidas bem mais urgentes como, ensino especial para invisuais e materiais adequados, ensino com linguagem gestual para surdos-mudos, criar acessos para deficientes motores em situação de mobilidade reduzida na situação de cadeira de rodas”, aponta o partido, através de um comunicado enviado à redação.

O PPM Madeira questiona: “não acham que estes alunos não se sentem também eles discriminados?”. “Só assim, então é que conseguimos escolas mais inclusivas. Há ainda a melhorar a falta de condições em algumas salas de aulas das escolas mais antigas, a falta de materiais para escrever nos quadros das salas de aula, pois são muitas vezes os professores que compram este material do seu próprio salário, a falta de papel higiénico nas casas de banho, mais orçamento para fotocópias essenciais ao ensino. A colocação de projectores em algumas salas de aulas para apresentação em powerpoint”, apontou, acrescentando ainda a contratação de professores especializados no ensino especial para alunos com necessidade desse tipo de ensino.

“Acabar de vez com produtos estupefacientes à porta das escolas e por vezes mesmo dentro do recinto escolar. Para além de relatos de violações em casas de banho mistas, transcrevemos aqui que o Reino Unido se prepara para abolir das escolas este ripo de WC’s, notícia que saiu no jornal “TELEGRAPH” que passamos a transcrever: O secretário de habitação, Robert Jenrick, indica ainda que as mulheres têm menos privacidade e que as filas para ir à casa de banho são agora bastante maiores”, acrescenta a imprensa.