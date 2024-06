Jacinto Serrão pergunta se suspensão do PDM é para “esventrar” Câmara de Lobos

Jacinto Serrão acusou hoje o Governo de ter “uma visão romântica” da Agricultura e Pescas, mas depois aplica políticas de “costas voltadas para a agricultura, Ambiente e Pescas”.

Dizendo que a política do Governo é de “empobrecer” estes setores de modo a levar os trabalhadores a “abandonem” as pescas e agricultura, Jacinto Serrão desafiou Rafaela Fernandes a dizer como o Governo pensa “ultrapassar os problemas estruturais da Agricultura e Pescas”.

Noutro âmbito, Jacinto Serrão questionou a governante sobre as razões para a suspensão parcial do PDM de Câmara de Lobos, feita na véspera da queda do Governo, e que previu alterações nas áreas a construir no concelho. “Não é um cheque em branco para esventrar o património da Madeira e e Câmara de Lobos?”, perguntou.

Por outro lado, na ronda de perguntas à governante, Rafael Nunes, deputado do JPP, disse que os aumentos para a cana-de-acúcar, prometido na campanha eleitoral, não foram cumpridos e agora o executivo prepara-se para voltar a não cumprir a promessa, quando há dinheiro para outras áreas, como o apoio ao rali - acusou.