Bom dia!

- Arranca na Sala do Pátio I da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas, às 9h30, o colóquio internacional ‘A luta regional e local contra a desinformação na era da globalização e da pós-verdade’.

- Pelas 10h00, na Assembleia Legislativa da Madeira, ocorre a reunião da 7.ª Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude.

- Na Sé, às 11h00, realiza-se a missa solene de Ação de Graças pela eleição do Papa Leão XIV, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

- A 3.ª Comissão Especializada Permanente do Ambiente, Clima e Recursos Naturais reúne às 11h00, na Assembleia Legislativa da Madeira.

- Pelas 11h30, arranca a reunião de Câmara do Município da Ribeira Brava.

- O salão nobre da Câmara Municipal do Funchal acolhe, às 12h00, a entrega de prémios da iniciativa ‘+Comércio Local’.

- A 5.ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Proteção Civil tem prevista para as 12h00 uma reunião no edifício da Assembleia Legislativa da Madeira.

- Começa às 14h00, na Sala 0.57 - Campus da Penteada, o seminário dedicado ao diagnóstico e tratamento de patologias do ouvido.

- O auditório do Centro de Congressos da Madeira recebe, a partir das 15h00, o ESCOLartes 2025.

- Às 15h00, no restaurante Story Center, decorre a cerimónia de posse dos novos corpos gerentes do Sindicato da Hotelaria para o quadriénio 2025/2029. Nesta ocasião, será homenageado Leonel Nunes, que deixa a direção após 48 anos.

- O secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, visita, às 15h00, a Startup Madeira, no Campus da Penteada, Funchal.

- A sessão de encerramento do ‘Minecraft Education EBECL: Construindo uma escola do futuro’ está agendada para as 15h30, no pavilhão desportivo da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Estreito de Câmara de Lobos.

- A 1.ª Comissão Especializada Permanente de Política Geral e Finanças reúne-se, às 15h30, no edifício do Parlamento regional.

- Pelas 16h00, acontece a inauguração das novas instalações da Casa do Povo de Santa Luzia, situadas na Rua Dom Ernesto de Oliveira, 85, em Santa Luzia, Funchal.