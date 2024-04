O Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) celebra um acordo de cooperação com a Escola Paulista de Direito de Ensino Superior (EPD), de São Paulo, no Brasil.

O protocolo de cooperação visa o desenvolvimento conjunto de projetos de internacionalização e cooperação académica e reger-se-á pela Metodologia Collaborative Online International Learning (COIL), modalidade de ensino/aprendizagem realizada entre duas instituições, em intercambio virtual, de forma on-line e coordenada por professores titulares de cada instituição. O objetivo deste método é aprofundar os conhecimentos na área objeto de estudos, ambicionando o aprimoramento científico, académico e intercultural, em conformidade com os contextos enfrentados, desenvolvendo perspetivas globais dos estudantes envolvidos.

De acordo com uma nota divulgada pelo ISAL, “com o presente protocolo serão desenvolvidos projetos conjunto em cursos de graduação, pós-graduação, investigação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, seminários, cursos de extensão, eventos científicos, cursos de dupla titulação, módulos internacionais, cursos de curta duração e projetos conjuntos de pesquisa, em ações de ampliação e aprimoramento da cooperação com a rede de parcerias internacionais das partes”.

O protocolo foi assinado por Sancha de Campanella, vice-diretora geral e Fabrizio Bom Vecchio, coordenador de linha de investigação, pelo ISAL, e por Márcia Medeiros Motas, diretora geral da Escola Paulista de Direito, contando ainda com a presença na cerimónia de assinatura de Fernanda Garcia Escane, coordenadora da graduação em Direito, Daniela Dover e Fernanda Rodrigues Feltran, responsáveis pelo planeamento académico e internacionalização da mesma.

Sancha de Campanella destaca “a importância desta parceria, no âmbito da política de internacionalização do ISAL e na consecução dos objetivos estabelecidos no Plano Estratégico de Investigação desta Instituição de Ensino Superior”, reiterando a importância da partilha de conhecimento, investigação e cultura entre as instituições de ensino superior.