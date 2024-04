O representante da República considerou hoje que sempre que foi preciso acudir às dificuldades sentidas pela Região Autónoma da Madeira, as Forças Armadas estiveram na primeira linha. Ireneu Barreto falava na cerimónia que decorreu no Porto Santo, no âmbito do Exercício Zarco 2024, onde também esteve, em representação do Governo Regional, o secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia.

Afirmando que, hoje, mais do que nunca, “nós precisamos das Forças Armadas”, Ireneu Barreto referiu que estas têm de estar adequadas à missão. Para isso, defendeu, que temos de ter meios humanos adequados. “Como todos sabem, os dias não estão fáceis. Vivemos, talvez, dos momentos mais difíceis depois da II Guerra Mundial”, alertou o represente da República para a Madeira.

Embora não sendo futurologista, o representante da República considerou que o País tem de estar preparado e, para isso, tem de contar com as Forças Armadas.

”Muito obrigado pelo que fazem e parabéns pelo exercício, que foi muito importante para mostrar as vossas potencialidades”, defendeu.