O Representante da República para a Madeira, Ireneu Cabral Barreto, preside no próxima 16 de novembro, pelas 10h00, à cerimónia de inauguração do Monumento em Honra/Memória dos Combatentes do Concelho de Ponta do Sol.

O monumento foi erigido nas proximidades da Câmara Municipal da Ponta do Sol, e honra os combatentes da Guerra do Ultramar.

Antes, no 10 de novembro, o Juiz Conselheiro presidirá, pelas 10h30, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, às evocações organizadas pelo núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes: 106.º Aniversário do Dia do Armistício da Grande Guerra, 50.º Aniversário do Fim da Guerra do Ultramar e o 101.º Aniversário da Liga dos Combatentes.