Na conclusão da 65ª edição do Rali Vinho da Madeira (RVM), o representante da República, Ireneu Barreto, felicitou, “na pessoa do Dr. Paulo Fontes, presidente do Clube Sports Madeira, entidade organizadora, todos os que trabalharam para mais um merecido sucesso deste grande evento desportivo, que todos os anos mobiliza e entusiasma muitos milhares de espectadores, entre residentes na RAM e visitantes nacionais e estrangeiros”.

Em nota de imprensa, o representante da República aproveita também para desejar aos espectadores que foram atingidos nos acidentes ocorridos durante a prova “o rápido restabelecimento”.