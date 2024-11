Um empreendimento habitacional localizado no sítio da Bemposta, na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico, constituído por 36 fogos habitacionais, está concluído, com as habitações a serem entregues no mês de dezembro. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está hoje a visitar o projeto que reforça a oferta habitacional na Madeira e que representou um investimento de 6,8 milhões de euros. O investimento foi realizado no âmbito da primeira fase da Oferta Pública, lançada pela IHM, no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência.

O complexo inclui 36 fogos — 18 T1 e 18 T2 — distribuídos por três edifícios de habitação coletiva com estacionamentos em cave e espaços exteriores adequados. As candidaturas ao Programa de Renda Reduzida, destinado a famílias elegíveis do concelho, decorrem até 25 de novembro, e as habitações serão atribuídas já em dezembro. Este investimento é mais uma resposta concreta ao desafio dos altos custos no mercado de arrendamento privado, reafirmando o compromisso do Governo Regional com soluções habitacionais acessíveis.

Até à próxima segunda-feira, dia 25 de novembro, encontram-se a decorrer as candidaturas, ao abrigo do Programa de Renda Reduzida, para a atribuição destas 36 habitações, que será feita “já no início do próximo mês de dezembro”, como comunicou a Presidência do Governo Regional.