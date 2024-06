João Pedro Sousa Mota, aluno de doutoramento no Departamento de Engenharia Mecânica (DEM) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC) e investigador da Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial (ADAI), venceu o primeiro prémio na HVAC World Students Competition, que decorreu na cidade de Pyeonchang, na Coreia do Sul, anunciou hoje a Universidade de Coimbra.

De acordo com o comunicado enviado à imprensa, esta competição é uma organização conjunta de diversas associações de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC), a nível mundial, iniciada em 2013, em que participam entidades como ASHRAE, dos Estados Unidos da América, CAHVAC, da China, ISHRAE, da Índia, REHVA, da Europa, SAREK, da Coreia do Sul e SHASE, do Japão.

João Mota foi, recorda a UC, “o representante da Europa nesta prestigiada competição, depois de ter vencido anteriormente a competição nacional, organizada pela Ordem dos Engenheiros, e a competição europeia, organizada pela REHVA, no passado mês de maio, em Istambul”.

“O trabalho do investigador da ADAI teve por base a sua tese, realizada no âmbito do Mestrado em Engenharia Mecânica, na especialidade de Energia e Ambiente, do DEM, e correspondeu à otimização acústica de uma viseira com vedação aerodinâmica para profissionais de saúde, desenvolvida no projeto VV4MC, do qual fizeram parte o DEM, a Faculdade de Medicina da UC, a ADAI e a empresa SET S.A. do grupo Iberomoldes”, esclarece a mesma fonte..