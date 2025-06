A Câmara Municipal do Funchal emitiu hoje uma nota informativa a dar conta que o abastecimento de água será interrompido, hoje, na zona do reservatório da urbanização de São Gonçalo para efetuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável.

Esta interrupção começa às 21:00, tendo a duração prevista de seis horas, de acordo com o município.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são: a Rua Caridade Pestana, a Rua da Pinheira, a Rua Carlos Maria dos Santos, a Rua Tenente Domingos João Cardoso e a Rua das Furnas.

A câmara informa ainda que as Águas do Funchal “farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis”.