Numa visita ao Mercado Abastecedor Hortícola da Santa, que está a ser alvo de reabilitação, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque assegurou que a Região continuará a requalificar mercados abastecedores, reconhecendo que são estruturas “com alguns anos” fundamentais para apoiar os produtores madeirenses.

“É um serviço que o Governo presta aos empresários agrícolas”, de forma indireta, que “tem de continuar a prestar”, defendeu.

Abordado por agricultores que solicitaram um maior apoio para alguns produtos, como a semilha e a batata-doce, Albuquerque reconheceu a existência de pequenos intermediários que “forçam a descida dos preços”, tendo sugerido e encetado contactos para que recorra a empresas de maior escala dedicadas à exportação para que o produto seja pago devidamente.

Na ocasião, Rafaela Fernandes destacou também, como já anunciado anteriormente, que este espaço do Centro de Abastecimento Hortícola da Santa terá uma feira mensal para que os produtores da costa norte possam fazer a venda direta dos seus produtos.

A data será combinada com os agricultores, sendo o objetivo que esta feira tenha início já no mês de outubro, disse a secretária regional com a pasta da Agricultura, acrescentando que o Governo vai criar incentivos para que se crie, nesta iniciativa, alguma dinâmica em termos de animação.

Refira-se que o Centro de Abastecimento Hortícola da Santa, no Porto Moniz (CASA) está a ser alvo de reabilitação após o projeto ter sido candidatado em 2022 a apoios comunitários e aprovado pelo PRODERAM, com uma taxa de apoio de fundos comunitários de 75%.

O investimento total aprovado supera um milhão de euros, sendo que o CASA é constituído por um edifício principal, com 2 pisos e uma casa de porteiro, nas quais se desenvolvem atividades de apoio direto aos agricultores, nomeadamente, na receção, processamento, armazenamento e expedição de produtos hortícolas.

“Este espaço é constituído por instalações dedicadas ao processamento, lavagem e pesagem dos produtos, bem como dispõe de instalações adequadas ao armazenamento refrigerado dos mesmos, possuindo ainda uma zona administrativa e um espaço reservado aos funcionários”, lê-se em nota da Presidência do Governo Regional, que acrescenta que “em termos de capacidade de conservação de produtos agrícolas, possui uma câmara frigorifica de reserva de diárias com capacidade de 233 m3 e ainda duas câmaras frigorificas de conservação de cenoura, com uma capacidade total de 1.044 m3 e ainda uma outra para conservação de batata (“semilha”) com capacidade de 2.147 m3”.

Pela localização deste Centro de Abastecimento, este é focado essencialmente no processamento de batata, cenoura e batata doce, tendo uma capacidade para processamento e conservação superior a 1.000 toneladas de produtos hortícolas por ano.