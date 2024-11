“Onde estou... gestão de ativos... aplicar ativos diferentes, inovar?”.

Eis a pergunta deixada por Hélder Sousa, engenheiro civil, na conferência Madeira Innovation Talks, cujo tema basilar é a inovação, contando com um naipe de 6 oradores.

Hélder Sousa refere à extensa plateia que o caminho do sucesso passa por “não ter medo de interagir” e que o reconhecimento não chega logo.

Refere o engenheiro que “não é necessário ter medo de se aproximar das pessoas que têm mais conhecimentos do que nós”, desmitificando a ideia de patamares, consubstanciando-o com o seu percurso - de baixo para cima a pulso -, pese embora recorde que muitas vezes constata-se que é necessário serem pessoas do exterior a virem elogiar o mérito de cá.

O evento organizado pela Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, com o apoio institucional da Ordem dos Engenheiros a nível nacional e com a colaboração da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI), decorre durante a manhã e tarde do dia de hoje.