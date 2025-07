Uma ação de formação, com o tema ‘Inteligência Emocional na Promoção do Bem-Estar’, direcionada a equipas multidisciplinares do serviço de saúde teve lugar esta semana no Centro de Formação do SESARAM.

De acordo com um comunicado do SESARAM, esta iniciativa teve como principal objetivo desenvolver competências de inteligência emocional, com base em evidência científica, para promover o bem-estar pessoal e relacional dos profissionais de saúde, contribuindo assim para equipas mais resilientes e ambientes de trabalho mais saudáveis.

A formação foi orientada por Verónica Faria, licenciada em Educação Sénior, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e mestre em Gerontologia Social. Com mais de 15 anos de experiência em educação para a saúde e desenvolvimento pessoal e profissional, a formadora é também mentora, coach e especialista em inteligência emocional.

A formação, aberta a todas as categorias profissionais, contou com a participação de 40 formandos, que ao longo de dois dias refletiram sobre práticas de auto-regulação emocional, empatia e comunicação consciente, com vista à melhoria contínua do ambiente organizacional.

Este curso é promovido e certificado pelo Centro de Formação do SESARAM, EPERAM, sendo objeto de co-financiamento pelo Fundo Social Europeu, no âmbito do Programa Madeira 20-30.