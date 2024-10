Inscrições para a Universidade Sénior do Porto Moniz começam segunda-feira

A Universidade Sénior do Porto Moniz foi inaugurada esta tarde, numa cerimónia que contou com muitos dos futuros alunos. As inscrições começam segunda-feira, no Gabinete de Apoio ao Idoso, segundo disse a coordenadora Sandra Mendonça.

Emanuel Câmara começou o discurso dizendo que “é um presidente babado”, orgulhoso pela concretização da obra que considera “a cereja no topo do bolo” do mandato na Câmara Municipal do Porto Moniz.

A Universidade Sénior está localizada na Ribeira da Janela, mas é destinada a servir pessoas de todo o concelho, encarregando-se a autarquia de providenciar transporte a quem vive mais distante ou não tem meios.