Inscrições abertas para a 2.ª edição do Run Up 180

Abriram hoje as inscrições para a 2ª edição do Run Up 180, a prova de cariz nacional e regional, onde os participantes têm de realizar um percurso predominantemente a subir a escadaria de emergência do Forum Madeira.

Após o sucesso da primeira edição, a prova que envolve velocidade em altura e promete uma “experiência única” regressa ao centro comercial gerido e comercializado pela CBRE e desafia os participantes a subirem 158 degraus, a uma distância aproximada de 300 metros entre o Parque de Estacionamento (Piso -3) e o Jardim Suspenso do Forum Madeira (Piso 3).

A segunda edição tem já data marcada para o dia 07 de setembro e pretende incentivar todos os madeirenses (e não só) a adotarem um estilo de vida saudável e ativo, nesta prova diferenciadora. Para participar basta ter entre 18 e 75 anos e inscrever-se online, através da APP do Forum Madeira, disponível para Android e IOS. A inscrição, disponível até dia 07 de agosto, é gratuita e incluí seguro de acidentes pessoais e peitoral personalizado para um máximo de 220 corredores.

Os prémios também já são conhecidos. O primeiro vencedor masculino e feminino vai receber um voucher oferta da SportZone no valor de 100€, uma massagem de relaxamento local na FisioClinic e uma avaliação de performance no Medical & Performance Gym da FisioClinic. Já o segundo vencedor masculino e feminino vai ser congratulado com um voucher oferta do Forum Madeira no valor de 75€ e uma avaliação de performance no Medical & Performance Gym da FisioClinic. Por fim, o terceiro classificado masculino e feminino vai ter direito a um voucher oferta da SportZone no valor de 50€ e uma avaliação de performance no Medical & Performance Gym da FisioClinic.