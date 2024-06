Treze. Eis o número de estágios que, este ano, o Centro de Química da Madeira (CQM) disponibiliza no que concerne ao programa de Ocupação Científica de Jovens nas Férias, cujo propósito passa por permitir aos alunos inscritos a oportunidade para experimentar o dia-a-dia da investigação científica e da inovação em contexto real.

A calendarização destes estágios aponta para as datas de 2 e 8 julho nas instalações do CQM, no Campus da Penteada, conforme nota do gabinete de comunicação da UMa.

Estes estágios, refira-se, destinam-se a alunos que tenham concluído os 10º, 11º e 12º anos de escolaridade.

Igual nota para a circunstância da sua gratuitidade, além de estar assegurado almoço aos participantes.

Inscrições abertas

As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas através do website da Ciência Viva.

“Nesta edição, o CQM terá cinco temas à escolha, com linguagem e conteúdos direcionados para a idade dos estagiários, relacionados com a investigação realizada no centro. Entre os temas propostos incluem-se: 1) Determinação dos compostos bioativos do bagaço da uva como estratégia para sua valorização, 2) Identificação de metabolitos voláteis em fluidos biológicos potenciais biomarcadores de patologias oncológicas, 3) Introdução ao Cálculo Científico e Modelação Molecular, 4) Produtos Naturais - extração e avaliação de propriedades biológicas, e 5) Utilização de microextração acoplada a cromatografia líquida de alta performance para a rápida deteção de antibióticos em produtos alimentares.

Este programa de estágios de Verão integra o “Ciência Viva no Laboratório”, coordenado pela Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica - Ciência Viva, com o objetivo de promover o ensino experimental da ciência e fomentar a atração dos jovens para carreiras científicas”, é denotado em comunicado às redações.