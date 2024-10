A esmagadora maioria das pessoas que responderam ao inquérito do Jornal concorda com a proposta da Câmara Municipal do Funchal sobre a redução do horário de animação noturna.

46,3% dos votantes considera que “já devia ter sido mais cedo”. 40,3% limita-se a dizer que a proposta devia ser aprovada. Apenas 6,1% acha que não deve ser alterado o atual horário, enquanto 5,8% vinca que a imposição seria “uma forma de restringir a liberdade das pessoas”. É residual (1,6%) quem alerta que a proposta camarária “vai prejudicar os empresários”.