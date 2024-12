Seria necessário um milagre para a Iniciativa Liberal votar a favor da proposta de Orçamento Regional para 2025, ou mesmo uma abstenção. Para este último cenário entraria, eventualmente, a constatação de Nuno Morna de que “os madeirenses não querem eleições, querem estabilidade”, mas o peso desta apreciação não deverá ser suficiente para evitar o não.

Aliás, o deputado único da IL diz que em causa não estarão medidas - “nem chegamos a esse ponto” - mas sim uma sustentação base em que o seu partido não se revê.”Não tem mal nenhum, se não pensasemos de forna diferente, seríamos todos do mesmo partido” refenciando uma “agradável conversa” com Jorge Carvalho, Jaime Filipe Ramos e Rui Abreu que, no entanto, não o demoveu da ideia pré-concebida com que entrara já na sala, na ALRAM.E não prevê alterações de pensamento até segunda feira. “Não vejo porquê, a decisão está tomada. Votamos contra no de 2024, este não tem novidades...”, expressou.