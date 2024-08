O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, juntamente com o presidente de Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes, encontra-se no terreno a acompanhar as operações de combate ao incêndio.

O organismo ao qual dirige informa que, no início da manhã reuniu com as equipas no Serviço Regional de Proteção Civil, e depois seguiu para Achadas do Teixeira e Pico do Areeiro.

A equipa mantém-se ativamente no terreno para travar a evolução do fogo.

Recorde-se que, esta manhã, face à evolução do incêndio, e após briefing com a Força Especial de Proteção Civil, foi solicitado à ANEPC um reforço de elementos.

O Serviço Regional de Proteção Civil garante que continua a monitorizar atentamente a evolução dos incêndios e reitera o apelo à população para evitar deslocações às áreas afetadas, pela sua segurança e para garantir uma operação de combate mais eficaz e segura para as equipas que estão no terreno.