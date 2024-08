O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou que a Região está, por esta altura, em contacto com o Governo dos Açores no sentido de que venham reforços do arquipélago vizinho para ajudar no combate às chamas.

É um reforço que se acrescenta aos 76 operacionais que esta madrugada chegaram do continente, e que acaba de ser confirmado pelo chefe do Executivo num ponto de situação feito a partir do Curral das Freiras, uma das zonas mais afetadas dos incêndios que lavram na Madeira desde quarta-feira.