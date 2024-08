A Força Aérea transportou, ao final da noite de ontem e na manhã de hoje, 26 e 27 de agosto, 136 elementos da Força Operacional Conjunta que, durante mais de uma semana, ajudaram no combate ao incêndio que deflagrou na Ilha da Madeira.

Para estas missões foram empenhados os aviões C-130H, da Esquadra 501 – ‘Bisontes’, e o KC-390, da Esquadra 506 – ‘Rinocerontes’, que para além dos operacionais transportaram também, para o Aeródromo de Trânsito N.º 1, na Portela, mais de quatro toneladas de equipamento.

No total, a Força Aérea realizou quatro voos no âmbito do apoio ao combate do incêndio na Ilha da Madeira. Mesmo sob condições meteorológicas adversas a Força Aérea reforça, em comunicação partilhada na rede X, que está ‘onde necessário, quando necessário’.