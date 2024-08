O incêndio que lavrou na Madeira durante 11 dias está controlado e em fase de rescaldo, podendo ainda haver alguns pequenos reacendimentos “normais”, disse à Lusa o comandante regional da Proteção Civil, António Nunes.

“O incêndio está controlado, encontra-se agora em fase de rescaldo. Há ainda alguns pontos quentes e poderá haver uns reacendimentos mais pequenos, que é normal que aconteçam”, afirmou.

Segundo o responsável, os operacionais continuam ainda no terreno para controlar a situação e evitar os reacendimentos.

“Vamos agora substituir as equipas da noite e um helicóptero vai sobrevoar a região para avaliar, mas esperamos que tenha terminado e que possamos todos ir descansar, as equipas estão extenuadas”, disse António Nunes, acrescentando que o facto de estar hoje “100% de humidade, um nevoeiro denso” será uma “grande ajuda”.

O comandante regional da Proteção Civil especificou que o incêndio foi controlado na sexta-feira ao final do dia e que entre as 20:00 e as 21:00 já “estava 98% consolidado”.

De acordo com o último balanço feito pelo Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (Copernicus), divulgado na sexta-feira à noite, a área ardida no incêndio rural que lavrou na ilha da Madeira atingiu nessa manhã os 5.045,8 hectares.

O incêndio deflagrou no dia 14 de agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

O combate às chamas foi dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais.

Alguns bombeiros receberam assistência por exaustão ou ferimentos ligeiros, não havendo mais feridos.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.