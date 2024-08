O Serviço Regional de Proteção Civil acaba de informar, em comunicado, que os 60 operacionais que integraram Força Especial de Proteção Civil já estão no terreno.

Recorde-se que os profissionais chegaram ontem, pelas 17 horas, para reforçar o apoio no combate ao incêndio que teve início a 14 de agosto e ainda lavra no dia de hoje, tendo sido recebidos no aeroporto pelo presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes.

Com a chegada destes elementos, a Força Especial de Proteção Civil passa a integrar 151 operacionais no combate aos incêndios na Região.