Na sequência da notícia que faz a manchete na edição impressa de hoje do JM, que dá conta que a Câmara Municipal de Santa Cruz ira reconstruir a residência do bombeiro Tomás Alves, afetada por um incêndio de grandes dimensões na madrugada de 25 de dezembro, o Instituto de Segurança Social da Madeira emitiu um comunicado, no qual afirma ser falso que tenha recebido algum contacto por parte da autarquia liderada por Filipe Sousa.

Na notícia divulgada hoje, referimos que, segundo Leonardo Pereira, comandante dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, houve a tentativa de ativar a Linha de Emergência Social 144, gerida pelo Governo Regional, não tendo havido qualquer resposta nas horas que se seguiram. Assim, a edilidade chegou-se à frente.

Leia a reação do ISSM enviada ao Jornal:

“Relativamente a esta notícia, é falso que o Instituto de Segurança Social da Madeira tenha sido contactado pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

É sim, verdade, que mesmo não tendo sido contactado por aquela autarquia, nem por qualquer outro organismo, os serviços de ação social do ISSM entraram em contacto com o bombeiro lesado, disponibilizando o apoio que fosse necessário ao seu agregado familiar, no seu âmbito de atuação.”