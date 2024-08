A frente de incêndio na encosta da Fajã dos Cardos, no norte da freguesia do Curral das Freiras, continua a ser a principal preocupação, embora a evolução das chamas esteja, para já, a ser favorável, conforme explicou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil.

“A situação mais complicada que continuamos a ter é aqui na Fajã dos Cardos”, disse António Nunes, após uma ronda pelo local.

Apesar de ainda oferecer preocupação, as condições atmosféricas estão mais favoráveis.

“Está a desenvolver-se no sentido ascendente da encosta esquerda e esperamos que o vento não se altere e não mude o sentido das chamas para o lado direito desta ribeira”, adiantou o responsável, indicando que, a manter-se a situação, “as casas estão preservadas sem grandes problemas”.

“Se acontecer [a alteração do vento], temos os meios posicionados lá em cima, perto da última casa, para tentar salvaguardar ao máximo os bens e as vidas das pessoas”, assegurou.

Apesar de também oferecer preocupação a possibilidade de o fogo se expandir para norte, para o topo da montanha e mais perto do Pico do Areeiro, António Nunes explicou que, se o fogo continuar a subir a encosta, haverá mais condições para atacar as chamas com recurso ao meio aéreo.