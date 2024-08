Num ponto de situação efetuado às 20h00, é referido que o incêndio que se iniciou esta quarta-feira, dia 14 de agosto, no concelho da Ribeira Brava, continua ativo e propagou-se para a freguesia do Jardim da Serra, no concelho de Câmara de Lobos, e continua a avançar em direção ao Curral das Freiras.

No concelho da Ribeira Brava (Trompica e Lugar da Serra), permanece uma frente de fogo ativa, embora fora de zona habitacional. Esta frente encontra-se numa área inacessível aos meios terrestres e, neste momento, é considerada sem perigo imediato. Mantém-se no teatro de operações um veículo de combate a incêndios e 3 operacionais da Equipa de Combate a Incêndios Rurais (ECIR), afetos aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

No Jardim da Serra mantém-se duas frentes ativas, uma orientada a sul, em direção a uma zona habitacional, e outra orientada a norte, com progressão em direção à Vereda da Encumeada.

Devido à complexidade da situação, foi reforçado o número de veículos e operacionais no local, agora contando com 8 meios de combate a incêndios e 26 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal e Bombeiros Voluntários Madeirenses.

De referir que o combate a este incêndio tem sido particularmente dificultado pelo facto de o fogo estar a progredir em áreas de difícil acesso para os meios operacionais pedestres.

As equipas continuam a empenhar-se na contenção das chamas.

Mantêm-se no terreno também elementos do IFCN e da PSP.

O SRPC, IP-RAM reitera o seu agradecimento pelo trabalho excecional de todas as equipas envolvidas no combate a este incêndio e alerta a população para evitar deslocações às áreas afetadas, de modo a permitir a livre circulação dos operacionais e a evitar riscos desnecessários.