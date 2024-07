O impasse político que se vive na Madeira, com o Governo Regional em negociações com os partidos para a viabilização do seu Programa, impediu a deslocação de um representante do executivo à Venezuela para as celebrações do Dia da Região.

“Infelizmente, devido à situação de alguma indefinição política, nomeadamente na aprovação do Programa do Governo e a falta do Orçamento, esperemos que por poucos dias, não foi possível fazermos deslocar um governante à Venezuela como é hábito todos os anos”, diz o chefe de gabinete do presidente do Governo Regional, Rui Abreu, numa mensagem divulgada em vídeo em Caracas.

As tradicionais celebrações do Dia da Madeira e das Comunidades Madeirenses começaram na quinta-feira e prolongam-se até hoje, segunda-feira.

Na mensagem, Rui Abreu salienta que “o Governo Regional, mais uma vez, está a apoiar as celebrações do Dia da Madeira”, tal como acontece todos os anos e continuará a acontecer.

“Não é por isso que estamos mais longe ou não estamos próximos de vocês. Estamos próximos, estamos junto de vocês e daqui, por isso, o Governo Regional manda um abraço a toda a comunidade”, acrescenta Rui Abreu, confessando ter “um carinho especial” pela Venezuela, país que já visitou várias vezes.

Na mensagem, o chefe de gabinete do presidente do Governo Regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, destaca ainda a boa fase económica que a Madeira está a atravessar, com baixas taxas de desemprego e com o turismo a bater sucessivos recordes.

As tradicionais celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses na Venezuela começaram na quinta-feira com o concerto “Madeira Viva na Venezuela”, da Orquestra Sinfónica Venezuela, dirigida por Alfonso López Chollett, e da cantora luso-venezuelana Liliana de Faria, que incluiu a interpretação de várias peças musicais portuguesas, madeirenses e venezuelanas.

No sábado, durante um jantar comemorativo e de confraternização foi entregue a distinção “Madeirense Ilustre” ao empresário Manuel Camacho, nascido em 1946 no Lombo dos Aguiares, Santo António, Madeira, e que vive na Venezuela desde 1959.