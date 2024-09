A Junta do Imaculado Coração de Maria leva a Viseu o grupo de música tradicional madeirense Varejenta para participar no Encontro de Geminações, que celebra, entre os próximos dias 6 a 8 de setembro, o 25.º aniversário da geminação entre as duas freguesias.

Do programa constam duas atuações, uma agendada para sexta-feira, na Pousada de Viseu, no âmbito da Sessão Solene que marca o aniversário desta geminação, e outra no sábado, na Praça da Républica, em Viseu.

Para além das atuações, o grupo Varejenta, que estará acompanhado pelo presidente do Imaculado Coração de Maria, Pedro Araújo, será recebido na Junta de Freguesia e na Câmara Municipal de Viseu.

O programa do Encontro de Geminações inclui também uma componente social, com um passeio de comboio pela cidade na sexta-feira, uma visita guiada ao Centro Histórico no sábado e ainda visitas à Feira de São Mateus, no sábado e no domingo.

O grupo Varejenta, ligado à Associação Xarabanda, é um projeto dedicado à salvaguarda da música e dos cordofones madeirenses, que se destaca pela sua contribuição na preservação do património cultural da Madeira.

Para além do reconhecimento do trabalho da Associação Xarabanda em prol da cultura tradicional, dois dos membros do grupo Varejenta, Luís França e Lara Nunes, são residentes na freguesia, o que reforça o vínculo entre o grupo e a comunidade local.

De referir que o Encontro de Geminações envolve também a freguesia da Sé, de Angra do Heroísmo, com quem Viseu está geminado desde 2014, e que se fará representar pelo grupo musical João da Ilha.

No âmbito deste intercâmbio cultural, a Junta de Viseu trará à Madeira, em dezembro, um ou dois grupos musicais para participar nas comemorações do 69.º aniversário da freguesia do Imaculado Coração de Maria.