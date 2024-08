Ontem, atuaram os grupos da Lituânia, Espanha e México, para além do grupo da Casa do Povo de Ponte de Sor, que partilharam as suas tradições através do folclore num espetáculo memorável, detalha a Junta de Freguesia do Imaculado Conceição de Maria.

O ‘Funchal Folk’ tem mobilizado pessoas de todas as idades ao adro da Igreja Paroquial para assistir a danças e músicas tradicionais que celebram o folclore, fortalecem os laços comunitários e promovem a diversidade cultural.

O terceiro dia do Festival ficou ainda marcado pelo lançamento de uma campanha solidária a favor dos bombeiros que estão a combater os incêndios que assolam a Madeira, uma iniciativa da Junta que está a recolher, na sua sede, água potável e fruta para entregar à Protecção Civil.

De destacar também o facto do presidente Pedro Araújo ter anunciado que a Junta de Freguesia pretende manter o Funchal Folk na freguesia, apoiando a edição de 2025, de forma a reforçar a aposta na cultura e na dinâmica social.