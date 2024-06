A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria vai promover dois dias de grande animação no Jardim da Quinta Deão para celebrar os Santos Populares, com um programa diversificado, que “promete muita música popular e as tradicionais marchas”, informou a Junta numa nota divulgada esta terça-feira,

O ringue do Jardim da Quinta Deão vai estar engalanado com decorações próprias dos Santos Populares, onde não faltarão também as barracas de comes e bebes, com iguarias típicas destas festividades.

As celebrações arrancam na sexta-feira, com as marchas populares, nomeadamente do Imaculado, da Associação de Karate da Madeira e do CCD São José, que antecedem uma seleção de música popular do DJ João Dias.

No sábado, o segundo dia de comemorações, estão previstas atuações do grupo “Mulheres da nossa Terra”, do brasileiro Leonardo Lima, com música popular brasileira, seguido do conhecido e animado acordeonista Buzico.

O evento ‘Santos Populares no Imaculado’, que se realiza pela terceira vez consecutiva neste formato, está assim de regresso ao Jardim da Quinta Deão, no horário compreendido entre as 19h00 e as 22h30.

“Esta é mais uma iniciativa que evidencia a dinâmica sociocultural da Junta do Imaculado Coração de Maria, que tem celebrado na freguesia as principais festividades e tradições regionais, incluindo o Dia de Reis, o Santo Amaro, o Carnaval e a Festa da Flor”, refere a nota enviada à redação.