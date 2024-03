IL Machico reivindica construção de acesso à via rápida junto à entrada do Parque Desportivo de Água de Pena

A Iniciativa Liberal Machico reivindica a construção do acesso à via rápida, junto à entrada do Parque Desportivo de Água de Pena.

A IL recorda que a Estrada da Queimada esteve encerrada durante várias semanas devida a quedas de pedras e da instabilidade da escarpa sobranceira à Estrada Municipal, tendo sido na altura necessária uma limpeza para remover o material mais instável, através dos rocheiros. “O acesso a Machico foi feito pela estrada do seixo, lado de Santa Cruz, o que causou grande transtorno à população de Água de Pena, ao comércio local, visitantes e turistas”, lembra.

“O Governo Regional da Madeira, através do Secretário Regional dos equipamentos e infraestruturas, Pedro Fino, prometeu a construção do acesso para o fim de janeiro. Passados 4 meses, não se viu desenvolvimentos, nem mesmo a apresentação do projeto”, expressa a Iniciativa Liberal de Machico, pedindo celeridade na construção deste acesso, “que será muito benéfico para freguesia e sua população”.

“A encosta sobranceira à estrada da queimada, precisará de obras para a contenção da escarpa, o que obrigará no futuro ao encerramento da estrada”, por isso a Iniciativa Liberal Machico insta o Governo Regional a “cumprir a promessa da construção do mesmo, o mais breve possível”.