Il Galo d´Oro, obra com a assinatura do chef Benoît Sinthon, mantém as duas estrelas Michelin.

O chef Benoit Sinthon revalidou esta noite o título de duas estrelas Michelin para o restaurante Il Galo d’ Oro. Ao ser chamado ao palco, o chef, de origem francesa, exibiu a bandeira da Região.

A Gala Michelin Portugal 2025, que está a decorrer esta noite no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, também atribuiu à Região 5 Restaurantes Recomendados, todos localizados no Funchal.

Ákua, Audax, Avista Ásia, Gazebo e Oxalis são os cinco restaurantes madeirenses premiados nesta categoria que ‘galardoou’ um total de 13 espaços das regiões do Alentejo, Algarve e Madeira.

Relevo ainda para a distinção atribuída a José Diogo Costa, chef do William, Reid’s Palace, que foi eleito Jovem Chef do Ano. Não pôde estar presente, mas dedicou o prémio aos pais.

O prémio foi recebido pelo diretor do hotel, Eduardo Peregrino.