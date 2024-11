A Iniciativa Liberal-Madeira afirma que o Orçamento Regional para 2025 representa um “retrocesso claro para a Madeira”, conforme palavras do deputado único da IL, Nuno Morna.

“Com uma forte orientação intervencionista, o Governo Regional promove um modelo de gestão que redistribui recursos ineficazmente, concentra poder e amplia a máquina pública, enquanto ignora a importância do sector privado para o desenvolvimento económico e social da nossa Região”, elaborou.

Mais adita que “o financiamento de eventos poderia ser feito pelo sector privado. Em vez disso, vemos recursos públicos a serem usados de forma questionável, perpetuando ciclos de dependência e prejudicando a capacidade de inovação do mercado”.

Para o deputado único da Iniciativa Liberal, o crescimento da máquina pública é outro ponto de preocupação. “Assistimos a um aumento dos gastos com progressões salariais na administração pública, sem qualquer critério de produtividade ou mérito. Este tipo de política não só sobrecarrega os contribuintes como também inibe o investimento em sectores verdadeiramente produtivos”, declarou Nuno Morna.

O endividamento regional também foi duramente criticado. “Este orçamento autoriza um aumento substancial do endividamento da Região, com prazos de amortização que podem chegar a 50 anos. Estamos a transferir o peso das nossas dívidas para as gerações futuras, sem resolver os problemas estruturais que enfrentamos hoje”, alertou o deputado.

Apesar das medidas pontuais de desagravamento fiscal, Nuno Morna sublinhou que os impostos continuam elevados, desincentivando o investimento e prejudicando a competitividade da economia regional. “A combinação de alívios fiscais populistas com a manutenção de uma carga elevada sobre o sector produtivo é um claro sinal de que o Governo Regional não está interessado em promover uma verdadeira economia de mercado. Esta política apenas perpetua as desigualdades e reforça a dependência do Estado”, concluiu.