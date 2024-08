A Investimentos Habitacionais da Madeira reagiu à denúncia do Chega, quanto à existência de “famílias em risco de despejo”, lembrando que o Governo Regional esteve cinco meses em gestão.

O Chega Madeira, em comunicado enviado à nossa redação, critica hoje o Instituto de Habitação da Madeira, acusando-o de “uma grave falta de competência e celeridade no apoio às famílias que solicitaram ajuda para o pagamento da renda”.

Em baixo publica-se, na íntega, o Direito de Resposta da IHM ao partido Chega:

“Desde a sua génese, a grande prioridade da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira tem sido sempre a melhoria contínua das condições habitacionais das famílias na RAM, numa perspetiva global de inclusão social e de melhoria da qualidade de vida da sua população.

Daí, os vários programas de apoio habitacional que já foram criados e que vão desde a atribuição de um fogo em regime de habitação social, até ao apoio às famílias da classe média que se veem confrontadas com os elevados preços praticados pelo mercado de arrendamento e de aquisição de imóveis, e ainda pelo aumento das prestações bancárias relativas ao crédito habitação.

Apesar de poder ter havido, efetivamente, alguns constrangimentos na atribuição dos apoios financeiros prestados, a IHM aproveita para garantir que tem envidado todos os esforços no sentido de recuperar todo o tempo que foi perdido pela falta da aprovação de um Orçamento Regional, a qual, recorde-se, só veio a acontecer no final do passado mês de julho.

A falta de “celeridade” de que o partido CHEGA acusa a IHM de ter no apoio às famílias deveu-se simplesmente e unicamente ao facto de o Governo Regional ter estado cinco meses em gestão, mais precisamente entre fevereiro e o mês de julho deste ano.

Aliás, a IHM aproveita para lembrar que, desde o início deste ano até ao momento, já foram atribuídos no âmbito do Programa PRAHABITAR-Arrendamento cerca de 500.000,00€, contabilizando-se, desde a criação desta ajuda financeira, perto de 1.200 famílias apoiadas.

Deste modo, e face ao exposto, reforçamos que neste momento, e com o Orçamento já aprovado, estamos em condições de regularizar os atrasos em alguns apoios habitacionais, estando em condições de retomar o normal funcionamento da IHM, que sempre privilegiou o pagamento atempado às famílias, por conhecer a realidade, os esforços e as dificuldades de cada uma delas.”