Depois do Bairro de Santo Amaro, na terça-feira foi a vez dos moradores do Bairro da Nazaré serem ouvidos no âmbito dos “Encontros com Moradores”, uma iniciativa que a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira tem vindo a promover junto da população residente nos conjuntos habitacionais.

“A auscultação dos moradores nos bairros sociais e sugestões de melhoria que daqui advêm, são os principais objetivos destas iniciativas, um importante momento de partilha, onde em conjunto, torna-se possível pensar, planear e definir intervenções que visam a melhoria das infraestruturas e dos serviços prestados por esta entidade pública, indo ao encontro dos interesses da comunidade”, adiantou a IHM, em comunicado.

Nesta reunião, liderada pelo conselho de administração da IHM, o presidente, João Pedro Sousa, enalteceu a participação e o interesse de todos os presentes nestas iniciativas, “que acabam por contribuir para o bem comum de todos os residentes do Bairro da Nazaré”. João Pedro Sousa salientou que estas iniciativas de proximidade complementam o trabalho diário da IHM no terreno, reforçando a importância de procurar as melhores soluções para a população residente neste conjunto habitacional, abrindo espaço para o diálogo com todos.

Recorde-se que, no Bairro da Nazaré, a IHM gere perto de 700 fogos, representando uma população de aproximadamente 2.000 moradores.