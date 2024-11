IASAÚDE ultima procedimentos para atualização das diárias nas casas de saúde

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE-IP-RAM) encontra-se a ultimar os procedimentos inerentes à atualização do valor das diárias das casas de saúde. Valor, esse, que terá efeitos retroativos a janeiro de 2024, com um impacto financeiro de 1,5 milhões de euros.

A comunicação e os procedimentos para esta atualização estiverem em foco numa reunião realizada ontem, dia 19 de novembro, na Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, em que participaram o secretário regional, Pedro Ramos, a presidente do IASAÚDE-IP-RAM, Rubina Silva, e os responsáveis das três casas de saúde com as quais existem, atualmente, acordos de cooperação, nomeadamente o Instituto São João de Deus - Casa de Saúde São João de Deus, a Casa de Saúde Câmara Pestana e o Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, ambos pertencentes ao Instituto das Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus.

Em nota de imprensa, o organismo dá conta que desde 2019, e até setembro de 2024, o Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE, IP-RAM), já apoiou, as Casas de Saúde em mais de 84,2 milhões de euros, contemplando as valências de Psiquiatria, Pedopsiquiatria e Alcoologia.

“Este valor resulta do esforço financeiro que o Governo Regional da Madeira tem vindo a fazer, no sentido de dar uma resposta cabal aos problemas de saúde mental, reconhecendo e valorizando a capacidade instalada nas várias Instituições Particulares de Solidariedade Social que atuam nesta área”, pode ler-se na nota de imprensa do IASAÚDE.