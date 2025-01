IASAÚDE faz atendimento por marcação e por ordem de chegada

O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM) iniciou hoje um sistema misto para o atendimento no balcão de reembolsos do Funchal, à Rua das Pretas, n. º1.

De acordo com uma nota de imprensa, o atendimento irá funcionar de duas formas: mediante marcação prévia e também por ordem de chegada, através do sistema de senhas, sendo os utentes distribuídos por balcões específicos para ambas as situações.

O agendamento poderá ser realizado na plataforma do IASAÚDE, IP-RAM para este efeito, em http://apps.iasaude.pt/reembolsos , ou por contacto telefónico, através do número 291 22 23 70, das 10h00 às 12h00 e das 14h00 às 16h00.

O IASAÚDE adianta que o serviço de reembolsos nos restantes concelhos da Região se mantém inalterado, sendo realizado através de marcação.