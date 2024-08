A empresa Horários do Funchal, em comunicado à imprensa, informa que a partir de segunda-feira, dia 2 de setembro, retoma o serviço de transporte para e no Pico do Areeiro.

O que, sustentam, acontece na sequência da reabertura parcial do percurso pedestre no Pico do Areeiro permitindo a circulação até ao Ninho da Manta.

