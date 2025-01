A Horários do Funchal, em comunicado enviado à redação, informa que há possibilidade de ocorrência de constrangimentos nas carreiras de transporte público de passageiros do seu serviço urbano e interurbano, dia 21 de janeiro, entre as 10h30 e as 14h30, devido ao Plenário de Trabalhadores, convocado pelo SNMOT - Sindicato Nacional de Motoristas e Outros Trabalhadores.

“Sendo certo que se trata de um direito que lhes assiste, a HF lamenta profundamente eventuais alterações que possam causar nas rotinas dos utilizadores e que tudo fará para minimizar a previsível degradação na qualidade do seu serviço de transporte público, apelando à melhor compreensão de todos os seus clientes e apresentando as suas sinceras desculpas por eventuais constrangimentos”, pode ler-se na nota enviada.

Nas redes sociais da empresa poderá consultar as atualizações às restrições das carreiras (facebook.com/horarios.funchal).