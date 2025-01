Bom dia e bom domingo!

Esta é a noite de cumprir o roteiro do Cantar os Reis. Em grupo, com familiares ou amigos, muitos vão percorrer as ruas da sua freguesia, a pedir ao vizinho para abrir a porta ao som de: “Todos nós sabemos/ também vós sabeis /do dia cinco/ para o dia seis /todos nós sabemos/também vós sabeis/que é nesta noite/que se canta os reis”.

Também há eventos de cariz público com o mega bolo-rei e cantares alusivos a este dia. Espreite as iniciativas para este domingo.

- Pelas 11h00, na Praça da Autonomia, em Câmara de Lobos, há a celebração do Dia dos Reis com o tradicional mega bolo-rei.

- No Mercado da Penteada, ao meio-dia, tem lugar a iniciativa ‘Cantar os Reis’.

- O Salão Paroquial de Santana acolhe, a partir das 15h00, o XVI Encontro de Romarias de Natal.

- Às 16h00, na praça central do Curral das Freiras, celebra-se a tradição de ‘Cantar os Reis’ com a participação de grupos de outras freguesias da Região.

- No Funchal, na Praça do Povo, a partir das 19h00, sobe ao palco ‘Cantar dos Reis’.

- No Porto Santo, no Largo das Palmeiras, haverá ‘Cantar dos Reis’ às 21h00.

- Na Ponta do Sol, nove grupos participam no habitual espetáculo ‘Cantares de Reis’ com início previsto para as 21h30.

- A renuncia do Advento é recolhida este domingo da Epifania, nas missas da Diocese do Funchal, e reverte a favor da Diocese de S. Tomé.